In Het Vizier Daar sta je dan met je perskaart om je nek op de Negenmaandenbeurs

Door Roy Klopper

Een mens kan niet alles weten, zo zei mijn moeder vroeger steevast als ze het antwoord op één van mijn nieuwsgierige pubervragen schuldig moest blijven. Het zou evenzeer een lijfspreuk kunnen zijn van verslaggevers. Natuurlijk doen wij ons best om telkens weer nét genoeg informatie over ons totaal onbekend onderwerpen te vergaren teneinde de juiste vragen te kunnen stellen aan experts. Dit is echter geenszins garantie tot succes, zo kunnen tv-kijkers om de haverklap vaststellen als talkshowpresentatoren nerveus op hun stoel gaan schuiven zodra gesprekken dreigen de diepte in te gaan.