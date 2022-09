’Arbeidsomstandigheden Schiphol verbeteren’

Om gebukt zware koffers te tillen is zo wat het slechtste voor jouw rug wat je bedenken kunt. Doe je dat jaren, dan word je gegarandeerd afgekeurd door fysieke klachten. Ik begrijp niet dat dit zolang heeft kunnen gebeuren terwijl er toch vakbonden zijn en andere werknemersorganisaties die dit soort werk zouden moeten hebben voorkomen. In een tijdperk dat technisch gezien vrijwel alles mogelijk is, is dit een schande voor een bedrijf dat ook nog deels van de overheid is!

Bert Osendarp, Irechek