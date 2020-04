Brief 2 ’Rutte niet de grote leider’

Hij is slechts een bangmaker die juist geen persoonlijke verantwoordelijkheid wil. Hij blijkt zelfs geen adviseursteam te hebben voor economische afwegingen en specifieke maatregelen, maar zich te verschuilen achter het RIVM en een bijna onzichtbaar OMT.

Intussen gaat de bangmakerij gewoon door – kennelijk gemotiveerd door de foute aanname dat een ic-bed slechts 10 dagen benodigd zou zijn, terwijl dit gemiddeld 23 dagen per patiënt is - waarbij het juist nog opvallender is dat de meest basale maatregelen zoals grootschalig testen, kleding, mondkapjes en onderzoek naar de werkomstandigheden van beroepsgroepen telkens worden opgeschort. Bijna alles wordt opgehangen aan de 1,5 mtr en het verwachte vaccin dat echter pas in 2021 beschikbaar kan zijn.

Kortom, Rutte neemt helemaal geen verantwoordelijkheid, maar duikt weg voor echte beslissingen die de samenleving overeind moeten houden. Zelfs het bewijs dat onze ziekenhuizen, tesamen met de leegstaande Duitse capaciteit, een nieuwe ‘piek’ niet aankunnen, ontbreekt.

L.J.J. Dorrestijn

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: