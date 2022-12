Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Goed dat huiseigenaren nu al aan bel trekken over BKR-plan om hypotheken te registeren

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Zowel banken als huiseigenaren willen niets weten van het plan van de stichting BKR om ook hypotheken te registreren én de gegevens van die hypotheken te delen met bijvoorbeeld webwinkels of telecombedrijven. Gegevens van hypotheken verspreiden, is een forse en nutteloze inbreuk op de privacy, zo is de felle kritiek.