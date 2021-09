Premium Het beste van De Telegraaf

Kiezers D66 en GL zelf in gegoede buurt

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Veiligheid op straat is een links thema, althans zou dat moeten zijn. De steekincidenten waarover je dagelijks in de krant leest, eufemistisch ’iemand overleden bij een steekincident’ alsof het onbedoeld is, die vinden niet plaats in de rijke buurten. Als je in Amsterdam een kaart maakt waar de D66- en GroenLinkskiezers wonen, de gegoede buurten, dan is dat precies de omgekeerde kaart van waar de straatmoorden plaatsvinden. In Amsterdam zijn het, zo rapporteerde Het Parool, de ouders in de Bijlmermeer die het hardst roepen om ingrijpen. Het zijn hun straten die ’s avonds onveilig zijn, het zijn hun kinderen die vermoord worden.