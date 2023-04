De Kwestie: ’In Nederland spreek je Nederlands’

Het overgrote deel van de lezers is van mening dat je in klas alleen Nederlands behoort te spreken. Zo stelt Rjberckers-24514: „In Nederland spreek je Nederlands. Integreren wordt op deze manier niet echt bevorderd. Het wordt een Babylonische spraakverwarring als iedereen zich aan zijn eigen taal houdt. Je verlaagt echt geen drempel om de eigen taal te laten spreken of hierin les te geven. Een bezoek aan bv de huisarts kan grote problemen geven omdat hij de patient niet begrijpt.”

Vele lezers wijzen ook naar de taalbeheersing, zo beargumenteert weird duck in the bite: „Een hele hoop andere talen omarmen in de klas, terwijl het taalniveau Nederlandsch van de gemiddelde Nederlander drastisch is gedaald. Zelfs „begrijpend leren lezen” is geen onderdeel meer van het Nederlands tegenwoordig. „Boeken lezen” zit nu wel weer in de lift, maar dat blijkt te gaan om Engelse boeken. Goed voor de kennis van onze eigen cultuur...” The Villain_ stelt daarnaast: „Als je na 20 jaar in Nederland wonen de Nederlandse taal nog niet beheerst, moet je niet klagen als je geen kans op de arbeidsmarkt krijgt. Die kans had je zelf kunnen creëren door Nederlands te leren! Als je bewust verzaakt Nederlands te leren, kom je alleen om te profiteren.”

Ook Schoen komt met een lezing van dezelfde strekking: „Het is al zo ongelooflijk bedroevend gesteld met het Nederlandse taalonderwijs, in 2004 was 20% van de 15-jarigen technisch analfabeet, in 2020 was dit percentage opgelopen naar 25% en het lijkt er niet op dat dit op korte termijn verbeterd gaat worden. In Nederland spreken en schrijven wij Nederlands. Zullen we er dus eerst eens voor gaan zorgen dat alle jongeren de Nederlandse taal goed beheersen?”

Johan Roel sluit zich bij bovenstaande lezers aan: „Ik vind het zeer ongewenst. Het staat integratie in de weg. Leer Nederlands, spreek Nederlands en je hebt een goede kans in de Nederlandse maatschappij.” Deze lezer, Thedo en Tickels, wil zelfs overgaan tot een verbod: „Het niet (goed) spreken van de Nederlandse taal ondermijnt de kansgelijkheid in de samenleving. Een heel erg slecht idee dus, dat zo spoedig mogelijk landelijk verboden moet worden om een nog grotere kloof in de samenleving te voorkomen.”

Integratie en kansengelijkheid

Vele lezers maken zich ook zorgen over de kansengelijkheid. „Je hoeft je identiteit absoluut niet te wissen, dat wordt door niemand gevraagd. Wél dien je je aan te passen aan de hier geldende normen en waarden en de taal leren. Wanneer Den Haag continu hamert op een inclusieve maatschappij, dan is het minste dat je als tegenprestatie mag verwachten het leren van de taal is. De ontstane polarisatie is niet gekomen door de intolerantie van de Nederlander, maar de onwil van de immigrant om juist zélf aan te passen. Houd vooral je eigen identiteit, dat draagt ook bij aan onze eigen ontwikkeling. Een inkijkje in een andere culturele keuken is juist een verrijking, maar pas je ook zelf aan”, aldus Corky.

WouterBoskoop noemt het voorstel zelfs dodelijk: „Dit is juist dodelijk voor kansengelijkheid. De nr 1 voorwaarde voor gelijke kansen in dit land: zorg ervoor dat je goed Nederlands spreekt. Dit kan niet iedereen van thuis meekrijgen als de ouders niet goed zijn in Nederlands. Als de school dan ook niet helpt wordt de achterstand door gebrekkig Nederlands alleen maar groter.”

En deze lezer, Wat?Noudat!, maakt zich zorgen over de financiering van dit voorstel: En hoe gaan ze dit regelen en financieren? Gaat dit ten koste van het Nederlandstalig onderwijs? Zal wel weer uit de woke hoek komen die nodig weer wat aandacht wil. Verder met de meeste respondenten voor mij eens. Laat ze maar goed Nederlands en later Engels leren daar hebben ze meer aan dan nu in hun eigen taal les krijgen zodat ze hun hele leven krom Nederlands spreken en in het voortgezet onderwijs vastlopen omdat ze geen Nederlands begrijpen.