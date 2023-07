’Prijskaartje aan WOZ-bezwaar’

Die hoge WOZ-beschikkingen in veel gemeenten zijn niet leuk voor huiseigenaren, maar een bezwaar indienen omdat ondertussen sprake is van prijsdaling is onzin, vindt Els Voort.

Bekijk ook: WOZ naar recordhoogte pijnigt huiseigenaar: enorme drukte door bijna 600.000 bezwaren Immers, toen de prijzen indertijd ineens scherp stegen, lag de peildatum óók op anderhalf jaar eerder en gaf dus een te lage schatting. Je zou een prijskaartje aan een WOZ-bezwaar moeten hangen, dat je alleen terugkrijgt als je gelijk hebt. Dan stopt dat verspillen van ons belastinggeld vanzelf. Els Voort, Oostvoorne