Chaos CBR oplossen

Het CDA gaat nu eisen stellen. Hoe vaak is het CBR al eerder door de Kamer op het matje geroepen? Stap met het volledige bestuur van het CBR in een touringcar en ga een kijkje nemen in de keuken van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), daar weten ze precies hoe een enveloppe op tijd op de mat moet vallen.

Theo Jacobs, De Meern