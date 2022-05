’Warmtepomp voldoet niet bij strenge vorst’

Zolang met een warmtepomp, de elektriciteitsmeter de kast ’uitrolt’ en de watertemperatuur zo laag is, dat er een week nodig is om in strenge winters het huis op temperatuur te krijgen, willen wij geen warmtepomp. Met nu een watertemperatuur van 90 graden, is ons huis tijdens strenge winters in een half uur op aangename temperatuur.

Echter, met gebruik van een hybride warmtepomp, zal de installatie dag en nacht continu moeten blijven draaien. Zodat je achteraf een erg hoge elektriciteitsrekening onder ogen krijgt.

Jan Hoogendoorn, Nieuwegein