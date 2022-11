’Hoe geloofwaardig is VVD nog?’

Ondernemen

’Verduurzaming mkb stokt door gebrek aan kennis’

Meer dan één derde van de mkb’ers ziet momenteel niet de voordelen van investeren in duurzame oplossingen. Bovendien weet bijna een kwart niet wat de eigen CO2-afdruk is, en is dan ook niet bezig deze uitstoot te verminderen, zo blijkt uit onderzoek van financieringsplatform October onder zeshonderd...