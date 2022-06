’Van der Plas fout met stikstofkritiek’

Volgens Van der Plas klopt er ’geen biet’ van het landkaartje met de stikstofuitstoot. Zij stelt dat de huidige stikstofplannen voor banken aanleiding zijn om ’het wurgkoord voor boeren nog strakker aan te trekken’. Wetenschap is waarheidsvinding. Wetenschappers verrichten metingen en op basis van die metingen kunnen ze uitspraken doen over wat er aan de hand is. Een aanval op de wetenschap is daarom een aanval op de waarheid. Het is niet alleen populistisch, maar ook pure misleiding. Je kunt de wetenschap wel vernietigen, maar daarmee verander je niets aan de werkelijkheid.

Als ik moet kiezen tussen wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten, de uitleg over hoe die resultaten tot stand komen en bijbehorende beoordelingen openbaar zijn, of een politicus die maar wat zegt, en in een bijzin de wetenschap ook nog eens onderuit probeert te halen, dan weet ik het wel. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet het recht op zelf bedachte ’feiten’.

Henk Versteeg, Nunspeet