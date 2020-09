’Oud huis kan wel gasloos’

Mijn huis is 200 jaar oud en is van het gas af. Alle radiatoren zijn gehandhaafd, want onze warmtepomp levert water dat heet genoeg is om die radiatoren te verwarmen. Alleen gaan ze bij ons pas aan bij extreme buitentemperaturen, verder draait alles op vloerverwarming. Voor wat koudere avonden in het voor- of najaar hebben we op de plekken waar we zitten infraroodpanelen. Het ene huis is het andere niet, maar om te stellen dat oude huizen niet van het gas af kunnen, geldt zeker niet voor alle oude huizen.

Nicolette Jentink, Eijsden