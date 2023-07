Hopelijk is val kabinet het begin van écht debat

In zijn boek over migratie durft de Nederlandse professor Ruud Koopmans taboes te doorbreken en nieuwe oplossingen voor te stellen. Hij neemt standpunten in die pijn doen bij wie de status quo wil behouden. Zo werd een interview van hem na twee maanden uitstel door een Vlaamse krant uiteindelijk niet gepubliceerd. Dit is illustratief voor de manier waarop het migratie- en integratiedebat gevoerd wordt: eenzijdig en links.