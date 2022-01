’Bedreigingen komen voort uit onmacht’

Echter, hoe ontstaan deze bedreigingen? Veel is mijn inziens terug te voeren naar het absoluut niet luisteren naar de bevolking die de politici vertegenwoordigen. Enorme problemen stapelen zich op in Nederland en er word weinig mee gedaan, of aan gedaan. Immigratie loopt uit de hand, woningbouw loopt uit de hand, gasprijzen lopen uit de hand, er heerst een voor de mensen bijna uitzichtloze pandemie. Prijzen voor eten lopen uit de hand, uitkeringen, pensioenen, en salarissen blijven achter.

De mensen kunnen dit allemaal niet meer behappen en dit gaat gepaard met een enorme onvrede, omdat de politiek alle gevoel en contact met de mensen heeft verloren. Alles word ons door de strot geduwd, zonder dat je als burger bij machte bent je te verweren.

En dan hebben we het nog niet over de niet opgeloste problemen en niet ingevulde beloftes door de politiek. En wat doet de regering voor de ondernemers? Een aalmoes, die mensen zien alles in rook opgaan. En dat zou nu precies hetgeen kunnen zijn waardoor de mensen agressief worden en overgaan tot zaken die ze anders nooit gedaan zouden hebben. Want deze zaken voelen de burgers als een regelrechte bedreiging in hun bestaan.

Frank Marinus, Venlo