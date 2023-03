Premium Het beste van De Telegraaf

Opvallend geroezemoes binnen VVD Speculatie over val kabinet groeiende

Trots vertelden de vier fractievoorzitters van de coalitie in december op tv dat het nooit echt spannend was geweest sinds het aantreden van Rutte IV. Oftewel, de overleggen die ze voerden over de begroting, energierekeningen, defensie, stikstof en Oekraïne waren nimmer zo hevig dat een crisis in de lucht hing.