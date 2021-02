’Kappers open op afspraak’

Lifestyle

Zelf je coronakapsel aanpakken? Doe het liever niet!

Last van uitgroei? Gespleten haarpunten? Veel te lange lokken? Nu we nog altijd niet naar de kapper kunnen is het verleidelijk om zelf aan de slag te gaan. Maar is dat wel zo verstandig? En als je de verleiding écht niet kunt weerstaan: hoe geef je je coupe op de juiste manier een opfrisbeurt?