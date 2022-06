’Franse jongeren aantrekken dwaas idee’

Minister van Gennip van Sociale Zaken wil jongeren uit de voorsteden van Frankrijk naar Nederland halen om hier te werken in de horeca en agrarische sector. Een onzinnig plan, vindt B. Huisman, ook omdat Franse bedrijven zitten te springen om personeel.

Zo moeten horecabedrijven deels sluiten of hun werktijden drastisch aanpassen. Jongeren, die geen weekendwerk willen doen. Ook de agrarische sector heeft daar enorm last van met als gevolg dat Frankrijk asielzoekers steeds meer laten werken. De minister heeft blijkbaar geen enkel idee over jongeren, woonachtig in de voorsteden van de grote steden. Dat zijn veelal jongeren met een criminele achtergrond, waaraan de politie de handen vol heeft. Het is vragen om grandioze problemen.

B. Huisman