Uitslag Stelling: Roep om renteverhoging

Een van de deelnemers meent: ,,Banken maken door dat verschil tussen hypotheekrente en spaarrente nu megawinsten. Dat verschil tussen de hypotheekrente en de spaarrente getuigt van een graaicultuur die zijn weerga niet kent.” Veel respondenten betichten de banken ervan aan ’graaiflatie’ te doen oftewel niet de consumenten maar de (groot)aandeelhouders profiteren van het renteverschil.

Bijna niemand meent dat de lage spaarrente van dit moment eerlijk is. Een stemmer merkt nog wel op dat toen de rente negatief was, banken consumenten juist geen geld gingen vragen om hun geld te stallen. Maar iemand merkt ook op: ,,Toen de banken gered moesten worden, is de belastingbetaler daar ook voor opgedraaid.”

De meeste stemmers maken zich zorgen over hun eigen spaarrekening. Een respondent: ,,Ja natuurlijk maak ik me zorgen. Ik kan al bijna niets meer sparen, omdat ik al mijn geld uitgeef aan de dagelijkse boodschappen en benzine.” Een andere stemmer: ,,Ik vertrouw de banken niet meer. De enige manier om geld over te houden, is het bewaren in een oude sok onder je matras.” Weer een andere criticus stelt: ,,Laten we met z’n allen ons geld van de bank halen. Kun je lachen.”

De Nederlandsche Bank kan banken tot de orde roepen, maar doet dit niet, vinden velen. Bijna alle stemmers vinden dat DNB de banken te veel in bescherming neemt. Iemand suggereert: ,,De AFM zou ook eens moeten kijken of de banken aan kartelvorming doen. Concurrerende tarieven bieden, is met het geringe aantal banken bijna onmogelijk.” Driekwart van de deelnemers verwacht maatregelen van bankpresident Klaas Knot. Hij zou het rente-instrument moeten aangrijpen om de inflatie te beteugelen. Eveneens driekwart vindt bovendien dat de regering banken moet kunnen dwingen om de rente te verhogen. Iemand vindt: ,,Niet de inflatie, maar de banken moeten beteugeld worden. Stel een maximum voor het verschil tussen hypotheek- en spaarrente bijvoorbeeld.”

Van de week waarschuwde Knot voor te hoge lonen, die de inflatie zouden aanwakkeren. De ene helft van de stemmers is het met hem eens, de andere helft juist niet. Een respondent legt uit: ,,Als de bonden zo doorgaan, dan ziet het er macro-economisch slecht uit. Een hoge spaarrente, zoals in de jaren tachtig brengt ook faillissementen en werkloosheid met zich mee.” Iemand die wel vindt dat de bonden gelijk hebben met hun looneisen: ,,Niet de bonden maar de graaicultuur in het bedrijfsleven verstoort de maatschappij. Dit wakkert de inflatie en graaiflatie aan.”

Banken kunnen zelf ook in actie komen, zo vinden bijna alle stemmers. Zij moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en meer geld naar de consumenten laten vloeien i.p.v naar aandeelhouders. Een respondent: ,,Grote bedrijven hebben de mond altijd vol over de maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar die is er natuurlijk helemaal niet.” Vanwege de lage rente zijn veel Nederlanders gaan beleggen. Slechts een kwart vindt dit een verantwoorde keuze. Een respondent: ,,Beleggen is helemaal geen goed idee als je daar niet in thuis bent. Beleggen is gokken.” Driekwart van de stemmers denkt dat Nederlanders meer gaan sparen als de rente omhooggaat. Een reactie: ,,Sparen geeft je een stimulans als je ziet wat dat oplevert en dat zet je aan om meer te gaan werken om je doelen te bereiken.”