Amazone, longen van de aarde

Wat dat betreft is de Amazone van levensbelang. Niet alleen voor ons, als mensheid, maar voor al wat leeft op aarde. Vandaar dat het Amazonegebied zich niet leent als inzet of ruilmiddel voor handelsbetrekkingen tussen staten. Want primair is handel nu eenmaal niet gericht op het behoud van de natuur oftewel ’de leefbaarheid van onze planeet’. Sterker, handel als wapen om de Amazonegebied te blussen zal de vuurzee stelselmatig aanwakkeren, alle goede bedoelingen en mooie woorden ten spijt.

Wouter ter Heide,

Zwolle