Er vindt een wonder plaats in het Midden-Oosten

Saoedi-Arabië ondergaat ingrijpende veranderingen. Er gaat iets groots gebeuren in het Midden-Oosten. Thomas Friedman, journalist van The New York Times, heeft goede banden met de Democraten. Als zij aan de macht zijn, dan is Friedman de eerste die de successen van het Witte House mag verslaan. Daardoor krijgt Friedman de bijnaam ’de woordvoerder van Democraten’. In zijn column van 27 juli schreef hij over de relatie tussen Israël en Saoedi-Arabië.