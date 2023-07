’Het roer moet om’

Bekijk ook: Brand rampschip Ameland kan nog dagen duren

Wie nog steeds gelooft dat Elon Musk en zijn volgelingen het klimaat- en milieuprobleem waarmee onze planeet blijkbaar worstelt gaan oplossen, moet de berichtgeving over het autotransportschip Fremantle Highway dat momenteel boven Ameland ronddobbert, maar eens goed volgen. Het schip vervoert onder meer elektrische auto’s die Li-ion-batterijen bevatten. Een van deze auto’s is waarschijnlijk in brand gevlogen door een defect batterijpakket.

Branden als deze zijn helaas aan de orde van de dag en plaatsen de brandweer vaak voor zeer grote problemen, omdat er sprake is van een zogenaamd ’thermal runaway-effect’, zoals dat in vaktermen heet. De brand houdt zichzelf in stand en is vaak vrijwel niet te blussen. Als ik op de Li-ion-batterijen een risicoanalyse zou uitvoeren zoals die binnen de machinebouw moet worden uitgevoerd, dan is de conclusie snoeihard: bij Li-ion-batterijen is er sprake van ’intrinsiek’ onveilige producten die onmiddellijk van de markt moeten worden gehaald.

M.i. is de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) nu eindelijk aan zet. Er is veel te lang weggekeken van de grote gevaren die door elektrische auto’s, fietsen en andere met behulp van Li-ion-batterijen aangedreven producten worden veroorzaakt.

Huub Simmelink, Venlo