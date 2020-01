Stelling: Midlifecrisis serieus nemen

Hoewel er vaak wat lacherig wordt gedaan over de veertiger of vijftiger die een dure sportauto koopt en zijn vrouw inruilt voor een veel jongere vriendin is de midlifecrisis volgens een recent onderzoek van het Amerikaanse Dartmouth College wel degelijk een officieel fenomeen. Tussen de 46 en de 55 jaar heeft men het meeste last van deze ‘tweede pubertijd’. Is het gewoon één van de vele levensfases waar men nu eenmaal doorheen moet of gelooft u er niet in?