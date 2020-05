’Boos over kapjesloze kapper’

De regel is 1,5 meter afstand houden en die regel is er nog steeds. Wij zijn bijna niet naar buiten geweest en hebben ons keurig aan de maatregelen gehouden.

Onze kapper, waar wij toch graag na weken weer naar toe wilden, wilde een mondkapje gaan dragen, maar nu de regering zegt, dat dat niet nodig is, doen ze het niet. Ze gaan er vanuit dat iedereen gezond is. Maar dat is jammer genoeg niet het geval. Voorlopig is het virus nog aanwezig.

Is het omdat er te weinig mondkapjes zijn of denkt de regering, dan worden er maar wat mensen (ouderen) ziek? Wij zelf zijn 73 en hebben longproblemen. In alle landen om ons heen is het verplicht en terecht.

Mevr. C. Oudt, Den Haag