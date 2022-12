’Belastingbetaler betaalt wel’

Het is toch algemeen bekend dat het eigenlijk niet aangenaam is, indien je de gehele dag alleen naar een scherm zit te kijken en weinig beweegt en de temperatuur niet boven de 19 graden komt. Vandaar dat in veel overheidsgebouwen de temperatuur minimaal 20.5 -21 graden is.

De drang om deze temperatuur te verlagen is er niet want de belastingbetaler brengt dit wel op. En als men uiteindelijk hier iets aan te willen gaan doen dan kan dit technisch niet. De conclusie is dus; beste belastingbetaler graag op tijd betalen anders komen ze in de kou te zitten.

Nout van de Wiel, Drunen