De Kwestie: Contactverbod buiten werktijd ’Maatwerk is beter dan strafwerk’

— Met elkaar afspreken wanneer de baas nog contact op mag nemen met zijn werknemers is beter dan dit in een wet vastleggen, vindt Ton Wilthagen.

Ton Wilthagen

Ooit waren we allemaal thuiswerkers. Pas toen de industrialisatie, mechanisatie en dienstensector goed op gang kwamen, verlieten we onze huizen om massaal in fabrieken en kantoren te gaan werken. Daarvoor deden we huisarbeid en verkochten we de producten die we maakten. De coronapandemie heeft de in Nederland al sterke tendens tot regelmatig thuiswerken versterkt. We waren vroeg met breedbandinternet en daardoor kon het ook.