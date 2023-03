Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Tijd voor actie zorgwerkgevers

Door hoofdredactie

De Nederlandse gezondheidszorg staat op een hoog niveau. Wie in ons land ziek is of anderszins is aangewezen op zorg, kan doorgaans rekenen op de beste behandeling en zorg. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers zijn hoogopgeleid en doen hun werk met toewijding.