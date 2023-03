Brief 2 ’Rutte moet rug recht houden’

Nederland is voor het CO2 blok gezet door linkse politici, veelal woonachtig in grote steden en dus totaal niet verbonden met de natuur, of men moet een bestrate voortuin met een olijfboom in het midden natuur noemen. ’We zitten eraan vast’, zegt men dan. Onzin. We kunnen ervan af en dan bijvoorbeeld het voorbeeld van Duitsland volgen, dat veel minder strenge regels hanteert, die overigens goedgekeurd zijn door het EU parlement. Wat we nodig hebben is een premier die niet bang is voor zijn volgende baantje, zijn rug recht in Brussel en de CO2 belangen van Nederland gaat verdedigen.

W. Praal, Capelle aan den IJssel

