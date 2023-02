Premium Het beste van De Telegraaf

In het vizier Toch maar vier uur van tevoren naar Schiphol

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Als ik dit schrijf ben ik net door de beveiligingscontrole gegaan op Schiphol. Het liep gesmeerd, want ik was er in zeven minuten doorheen. De norm die de nationale luchthaven ooit stelde was tien minuten. Wat was er anders sinds de nieuwe topman Ruud Sondag aan de slag is gegaan? Er staat nu een paal bij het betreden van de ruimte die aangeeft op welke positie je je handbagage in de vaak groezelige bakken kunt leggen. Zodra er plek vrijkomt, wijst een knipperende pijl je de weg.