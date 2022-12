Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Dit land snakt naar een nieuw kabinet

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

De asieldeal – over het spreiden van asielzoekers enerzijds en het beperken van de instroom anderzijds – is kapot. De rechter zette maandag een streep door een van de belangrijkste pijlers van die afspraak. Het uitstellen van gezinshereniging is volgens de rechter in strijd met de Vreemdelingenwet en met richtlijnen uit Brussel. Dit kabinet komt tot niets.