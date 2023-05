Kwestie Abortus strafrecht De Kwestie: Abortus uit het strafrecht halen?

Kopieer naar clipboard

Afbreken van de zwangerschap is in Nederland strafbaar zodra de ingreep niet wordt verricht in een ziekenhuis of abortuskliniek en niet volgens de regels in de Abortuswet wordt uitgevoerd. Langs deze weg wil de wetgever ongeboren leven beschermen.