’Slachtoffers misdrijf vaak in de kou’

Veel aangiftes worden niet eens opgenomen, omdat de rechercheur al omkomt in de zaken. Het zou toch geen zin hebben, het zou kunnen leiden tot extra rancune bij de dader(s) en het 'plat' praten van aangiftes is nog steeds in zwang.

Bekijk ook: Driekwart slachtoffers gelooft niet meer in aangifte doen

Daarnaast gaan vaak veel eenvoudige zaken de mist in, doordat het Openbaar Ministerie er zich ook -om dezelfde redenen- met een Jantje van Leiden van afmaakt. Teveel zaken voor te weinig personeelscapaciteit en geen zin of tijd. Kortom, de strafrechtketen loopt door een stortvloed van zaken uit de rails en slachtoffers worden vaak niet of nauwelijks gehoord en blijven gedesillusioneerd in de kou staan.

Daarnaast zorgen zaken als persoonsbeveiligingen en een steeds hoog percentage aan zieken voor een constante onderbezetting bij de politie. Je kunt nu eenmaal geen ijzer met handen breken. Dat dit allemaal op korte termijn zal worden opgelost is voorlopig nog een illusie. Je zult maar slachtoffer zijn!

Jan Muijs, Tilburg