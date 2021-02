’Onjuist beeld over zaak Poch’

De commissie neemt de overheid en het OM opvallend in bescherming, ondanks dat er geen overtuigende bewijzen waren van betrokkenheid bij de dodenvluchten door Poch! Poch heeft 8 jaar in hechtenis gezeten en dat is geen sinecure. En verder de verklaring dat het vliegrooster niet is doorgegeven aan Spanje is volgens mij een farce!

Hoe weet men dit zo zeker? Ik wens de heer Poch en Geert Jan Knoops veel succes toe, in het proces tegen de overheid en het OM !

F. van Berkel, Tilburg