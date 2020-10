Uitslag Stelling: Halfzacht beleid werkt niet

Dat er strengere maatregelen komen is vrijwel zeker en volgens de stemmers mogen deze best ver gaan. De maatregelen die die nu gelden zijn niet streng genoeg, stelt 69 procent. „Mensen houden zich niet aan dringende adviezen en vragen er eigenlijk zelf om dat er verplichtingen komen. Door die halfslachtige maatregelen duurt alles te lang”, klinkt het. De huidige situatie is onhoudbaar, zegt men veelal: „Het gaat helemaal de verkeerde kant op, iedereen heeft er nu toch al last van. De zorg raakt overbelast, jongeren kunnen niet feesten, ouderen kunnen hun gang niet gaan.”

De meeste respondenten zeggen zich netjes aan de regels te houden, maar merken een lakse houding in hun omgeving. „Het gros houdt zich niet aan de regels. Strenger en duidelijker optreden is daarom gewenst.” Te beginnen bij het boodschappen doen: „Weer strikt één persoon per huishouden in de supermarkt. Ik kom steeds meer personen van hetzelfde gezin tegen met lege karren”, vertelt iemand. Ook de onduidelijkheid over het dragen van mondkapjes in met name winkels wekt veel irritatie op bij de respondenten. De mondkapjesplicht moet er daarom nu echt komen, stelt driekwart. „In alle openbare ruimtes een mondkapjesplicht is duidelijker.” Daarnaast noemen velen verplicht testen en quarantaine na verblijf in het buitenland als maatregel die nu moet worden ingevoerd.

Menig stemmer vindt dit niet voldoende en denkt dat de samenleving toch weer deels op slot moet om het virus te bestrijden. „Alle scholen dicht! Nu wordt er geroepen dat kinderen besmettelijker zijn dan er eerst werd gezegd, dus zowel basisscholen als middelbare scholen sluiten”, zegt een verontruste stemmer. Hoewel het kabinet een lockdown wil voorkomen ziet meer dan de helft dit toch als enige manier om de verspreiding van het virus enigszins af te remmen. „Alleen met een lockdown krijgen we de controle terug. Waar we nu mee bezig zijn is dweilen met de kraan open.” Sommigen stellen dat niet iedereen moet lijden onder de ’lakse houding van stedelingen’ en zien het liefst een lokale lockdown. „Brandhaarden als Amsterdam en Rotterdam op slot, daar kan men blijkbaar geen afstand houden.” Iemand anders: „Het platteland hoeft toch niet te lijden onder die grote steden die niet te handhaven zijn?”

Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, stelde onlangs dat we niet een ’intelligente’, maar een volledige lockdown moeten houden. Ruim de helft is het hiermee eens: „Door zo aan te modderen zal de financiële schade groter zijn dan met twee weken algehele lockdown.” Een bijna even groot deel denkt echter dat dit koste wat kost moet worden voorkomen: „Als Gommers zijn zin krijgt, zijn de gevolgen niet te overzien.” Ook geloven deze stemmers niet dat het zal helpen: „Het virus zal altijd weer opleven. Je kan toch niet continue in lockdown gaan. De hele economie gaat kapot!” Iemand anders: „De maatregelen laten zoals ze nu zijn en die handhaven. Begin daar eerst maar eens mee in plaats van nog verdergaande beperkingen.”