’Stadbewoner de pineut bij dieselverbod’

Ondernemers mogen over anderhalf jaar niet meer met hun dieselbusje het centrum van grote steden als Amsterdam en Rotterdam in en zijn ook in kleinere gemeenten als Assen en Dordrecht niet meer welkom.

ING Lease waarschuwt dat het mkb en vooral de bouwgerelateerde bedrijven straks niet meer de stadscentra in kunnen zonder elektrische bestelauto. Dus niet meer bij hun klus kunnen komen. Eén ding wordt hierbij over het hoofd gezien, dat is namelijk dat deze ondernemers werk zat hebben ook buiten deze stadscentra en nu al wachttijden hebben voor hun klanten van maanden tot jaren.

De meesten kunnen prima vooruit zonder de klanten in de stadscentra. Het enige wat hiermee bereikt wordt is dat de bedrijven en inwoners van deze stadscentra straks nog langer moeten wachten op een handwerker, als deze al komt, en vervolgens heel veel meer zullen moeten gaan betalen voor de werkzaamheden. Dus in plaats dat ING Lease zijn klanten waarschuwt kan de ING bank beter zijn klanten in deze stadscentra waarschuwen vast meer geld apart te zetten voor onderhoud en te oefenen in het hebben van geduld.

Marc Burgers,

Kranenburg