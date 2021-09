’Besparen op opleiding specialist’

Opleidingstrajecten van specialisten zijn vaak zeer lang en breed. Kort gezegd: waarom moet een oogspecialist veel weten over de ingewanden? Omdat specialisten in ziekenhuizen werken, kan eventueel benodigde kennis ingeroepen worden bij collegae. Door opleidingen te verkorten (need to know) wordt het werkzame leven van een specialist verlengd en daardoor goedkoper (o.a. opleidingskosten minder en door spreiding pensioenopbouw over meerdere jaren).

B. Slager, Rotterdam