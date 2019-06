’Amsterdam naar de knoppen’

Bovendien tikt de scootermaatregel lekker aan voor de gemmentekas met al die boetes. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de echte Amsterdammer vaak niet heeft gestemd en nu de macht is overgenomen door veelal import-yuppen en grachtengordelfiguren die zo slim waren wel te stemmen. Nu moet ik tandenknarsend ervaren dat op de fietspaden steeds meer van die prijzige Biro-karretjes rondrijden die ze ook nog eens her en der neerzetten op de stoep.

Eerder moest ik al mijn brommertje wegdoen vanwege dat gezanik over luchtvervuiling terwijl vliegtuigen vrijelijk hun fijnstof kunnen uitstorten boven Amsterdam. Nu ik onlangs een splinternieuw scootertje heb gekocht, moest ik ineens van het gemeentebestuur de gevaarlijke autoweg op waar ik met mijn snelheid van 30 km aangeschoten wild ga worden. Amsterdam langzaam maar zeker helemaal naar gallemiezen en dat hoor ik ook van anderen.

Louis Hofman