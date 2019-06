Vrijheid individu komt in gedrang

Een miljoen mensen gingen in Hong Kong de straat op. Ze protesteerden tegen nieuwe wetten die de Volksrepubliek China het recht geven om verdachten uit het nog steeds enigszins autonome Hong Kong naar de rechtbanken van de Volksrepubliek te slepen. Over de Volksrepubliek hebben deze demonstranten geen illusies: het is een tirannie. Het land heeft als staatsbeleid de diefstal van westerse technologie, het kent geen onafhankelijke rechtspraak, rooft schaamteloos Afrika leeg, legt op importen genadeloze heffingen en eist voor de eigen export open deuren, houdt zich aan geen enkel internationaal verdrag over Intellectueel Eigendom, en dit alles gebeurt terwijl het land een massale legermacht aan het opbouwen is.