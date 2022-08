Uitslag stelling: ’In actie tegen verspilling’

Mensen moeten zich bewust gaan worden dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, dus ieder moet zijn steentje bijdragen. „Dan maar een stoffige auto en een iets minder perfect gazon”, zegt een deelnemer. In Nederland is sinds woensdag officieel sprake van een watertekort. De drinkwatervoorziening komt volgens de regering niet in gevaar. De stemmers maken zich dan ook geen zorgen over de kwaliteit van het water. Wel moeten we gezamenlijk verspilling tegengaan, is de overheersende mening. „Mijn buurman heeft gisteren de tuinsproeier aangezet om zijn vijver bij te vullen”, schampert een lezer. „De bevolking moet heropgevoed worden”, stelt een ander. En: „Niet elke dag douchen, geen ’kleine wasjes’ draaien en stop met die belachelijke grote opblaaszwembaden.”

Ruim de helft van de stemmers vindt dat er een beperking moet komen op de afmetingen van privézwembaden. Evenveel stemmers zijn daarnaast van mening dat grootverbruikers ook meer zouden moeten betalen. „Stel eens grenzen aan overconsumptie”, zegt een stemmer. „Houd de prijs laag voor een aanvaardbare basisbehoefte aan drinkwater. Verbruik je meer, dan betaal je daar ook fors meer voor. Als we waterverspilling niet fors duurder maken verandert er niets.”

De Nederlander is verwend, water kost bijna niets, wordt er gezegd. Maar op de vraag of de prijs omhoog moet om de waarde van kraanwater te verhogen, reageert driekwart van de stemmers negatief. „De waterprijs verhogen is belachelijk: mensen die veel water gebruiken betalen al meer omdat ze meer kubieke meters aan water gebruiken en we betalen al genoeg.” Een ander stelt voor om juist de prijs van die kubieke meter te verhogen want „dan beloon je de zuinige mensen en belast je de grootverbruiker.”

In het Verenigd Koninkrijk kunnen mensen in tijden van droogte worden verplicht om geen water voor hun tuin of auto te gebruiken. Over de vraag of dergelijke regels ook in Nederland zouden moeten worden ingevoerd, zijn de meningen verdeeld. „Waarom altijd maar denken in verboden?”, vraagt een deelnemer zich af. „In de winter wordt juist veel water afgevoerd dat ook de bodem in kan, maar dat willen de boeren niet.”

Hoewel stemmers het erover eens zijn dat iedereen een duit in het zakje moet doen, vindt de meerderheid toch dat de grootste verantwoordelijkheid bij de overheid en haar uitvoerende instanties ligt. „Laat de waterschappen vooruitdenken en dit regelen. Niet achter de feiten aanlopen en het dan neerleggen bij de gebruikers.”

We moeten leren anders om te gaan met water dan we tot nu toe in het waterrijke Nederland hebben gedaan. „Nederland is ingericht om regenwater zo snel mogelijk naar de zee af te voeren, dat moet anders. We moeten de infrastructuur zo aanpassen dat we water juist vasthouden voor tijden van schaarste.” Zeewater ontzilten, een energievretend proces, zien de meesten ook als een noodzakelijke investering voor de toekomst. „Hoe meer zoutwater we kunnen ontzilten, hoe meer controle we hebben op droogte.”