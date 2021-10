Asielaanpak is een doodlopende weg

Binnenland

Steeds meer tips over beruchte mensensmokkelaar uit Eritrea

Het aantal tips in de zaak rondom de Eritreeër Kidane Zekarias Habtemariam is opgelopen naar 23. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Vorige week dinsdag werd bekendgemaakt dat de toen 37-jarige man op de Nationale Opsporingslijst is geplaatst. Hij wordt verdacht...