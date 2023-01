Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Wapenindustrie ’Industrie hard nodig voor ieders veiligheid’

Door Mart de Kruif Kopieer naar clipboard

Wie vrede wil, bereidt zich voor op oorlog. Deze oude Griekse wijsheid kent geen vrolijk mensbeeld. Maar is wel harde realiteit. Die les hebben we geleerd in de meidagen van 1940 en wordt nu elders in Europa herhaald. Om onze vrijheid te behouden, moeten we kunnen terugvechten. Met de beste middelen die we voor onze mannen en vrouwen kunnen vinden. Daar is een defensie-industrie voor nodig, die Nederland voor een deel in eigen hand heeft. Dan is het op zijn minst vreemd dat veel investeerders zoals pensioenfondsen en banken de defensie-industrie mijden.