’Bezuiniging op verpleeghuis onacceptabel’

Deze maatregel levert de overheid een besparing op van 400 miljoen euro. Aan de mensen die het werk uitvoeren, is niet gedacht. Zij lopen nu al op hun tandvlees. De redenatie van de overheid is zo krom als een hoepel. Er zijn steeds meer mensen op leeftijd, die zorg nodig hebben en het is steeds moeilijker om personeel te vinden. De ouderen moeten maar langer thuis blijven wonen en een cursus valpreventie volgen. Alleen Tweede Kamerleden kunnen verdere verslechtering van de verpleegzorg voorkomen. Al doen ze dat voor de opa’s en oma’s in hun eigen familie.

E.L. Dobber, Lelystad