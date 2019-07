’Service overheid kan beter’

De oorzaak moet mijns inziens gezocht worden in het feit dat voor alles en nog wat procedures moeten worden gevolgd; te veel managementlagen en de indek-cultuur zijn hier niet zelden debet aan. Eigen inbreng, je betrokken voelen bij de klant en het mogen gebruiken van je boerenverstand zijn bijkans verboden. Dat leidt niet alleen tot grote frustratie bij de klant maar ook bij de medewerker zelf. Hou het simpel en maak op een goede manier gebruik van databanken zodat een aanvrager bijvoorbeeld niet voor de zoveelste keer zijn handicap moet invullen. Het in die omstandigheid verkeren is al erg genoeg.

R. Mondelaers,

Eerbeek