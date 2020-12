Brief 3 ’Ban op antinucleaire retoriek’

Om de potentieel verwoestende gevolgen van klimaatveranderingen te vermijden , moet de mensheid tegen 2050 zijn energie vrijwel volledig zonder CO2 uitstoot produceren. Dit vereist veel grotere investeringen dan we momenteel doen in hernieuwbare energie, energiebesparing, civiele kernenergie en CO2 afvang en opslag gecombineerd. De genoemde maatregelen hebben we vrijwel zeker allemaal nodig.

Bekijk ook: Plan voor twee kerncentrales in Zeeland onthuld

Het is absoluut noodzakelijk dat we overstappen op energiebronnen met weinig of geen schadelijke emissies, willen we drastische klimaatveranderingen voorkomen. Een groot aantal individuen en groepen doen er alles aan om een van de krachtigste oplossingen- civiele kernenergie- uit te sluiten van onze beperkte keuze aan beschikbare hulpmiddelen. Door dergelijk geluiden, niet gebaseerd op peer reviewed onderzoeken, moet we ons niet langer laten afleiden en geen tijd meer aan besteden.

Peter F.A.C. Czaikowsky

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: