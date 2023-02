Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Em. prof. dr. ir. Guus Berkhout ’Voorrang windenergie brengt ons in problemen’

Guus Berkhout: ,,Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening zal nooit mogelijk zijn met windparken. Bij gebrek aan wind is een volledig back-up systeem nodig en bij te veel wind wordt de stroomprijs negatief.” Ⓒ FOTO ANP/HH

Zon en wind moeten op termijn energiearmoede tot het verleden laten behoren, maar met die focus werken we ons juist steeds meer in de problemen, meent Guus Berkhout. ,,Stop ermee om windparken voorrang te geven op het stroomnet. Die regel is de bron van alle ellende.”