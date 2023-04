’Rutte moet met de vuist op tafel slaan in Brussel’

Wij zijn één van de grootste nettobetalers aan de EU en toch maken alleen Frankrijk en Duitsland de dienst uit, weet Gerben Laagland.

Deze landen nemen soms een loopje met allerlei EU verdragen over bijvoorbeeld begrotingsregels of het verdrag van Dublin, terwijl een zware Nederlandse delegatie over versoepeling rigide stikstofregels onverrichterzake huiswaarts wordt gestuurd. Daarbij wordt dan ook nog eens een stikstofbrief ontvangen, waar onthutste bewindslieden kennelijk niet eens op durven reageren. De hoogste tijd dat wij in Brussel met de vuist op tafel gaan slaan als de regels onuitvoerbaar blijken voor ons dichtbevolkte Nederland.

Gerben Laagland, Lelystad