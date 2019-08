’Waar zijn we nou toch mee bezig?’

Er is geen tweede aarde waar wij - de mens - op kunnen leven. Als wij zo doorgaan werken we allemaal mee aan de vernietigen van onze prachtige planeet. Waarom altijd maar groei, groei en groei. Laten we tevreden zijn met wat we nu hebben en daar eens van genieten. Kijken of het gras mooi groener is bij de buren, kan altijd nog.

Hebzucht en zelfs landen die Groenland willen kopen, alleen maar voor de grondstoffen die daar verscholen zitten onder een dik pak ijs. Alleen maar om nog meer goederen te verschepen en de hebzuchte consument te voorzien van nog meer producten.

Veel draait om geld en groeicijfers. Groeidoelstelling niet gehaald, foute boel, dag bonus en dag promotiekansen. Willen we als mens onze aarde nog redden, moeten we 180° graden draaien.

Marcel Brouwer, Culemborg