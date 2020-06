Brief 1 ’Klaver kent eigen geschiedenis niet’

Maar wie is Klaver om zijn vinger op te steken? Hij vertegenwoordigt een partij waarin de communistische partij CPN is opgegaan. En nu, in het program van GroenLinks is nog steeds iets herkenbaar van deze ideologie. Moet Klaver dan niet ook eens rap z’n excuses maken voor het communistisch handelen in de Goelag archipel, voor de jarenlange onderdrukking van de Oost-Duitsers in de DDR en het neerslaan van opstanden in onder meer Hongarije, voordat hij met zijn vingertje gaat wijzen op onze geschiedenis van ruim 150 jaar geleden. Als hij daartoe niet bereid is, kent hij zijn eigen partijgeschiedenis niet waarbij voor de communisten democratie een vaag begrip was.

H.M. van Noortwijk, Havelte

