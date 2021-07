Uitslag Stelling: ’Bronmeting bij Tata Steel nodig’

De meesten denken dat de resultaten zullen verschillen van de uitkomsten van de onderzoeken van GGD en RIVM. De methoden die de bewoners willen gebruiken, wijken af van die van de officiële instanties. Zij willen bij de bron, de staalfabriek, zelf meten en niet in de omgeving, zoals de autoriteiten doen. Daardoor zullen deze volgens de meesten waarschijnlijk niet door hen worden geaccepteerd. ,Toch denkt iemand: ,Als de uitkomst afwijkend is, dan zal men toch moeten luisteren.”

Driekwart meent dat de autoriteiten zich niets zullen aantrekken van de uitkomsten van de onderzoeken, mochten die ongunstig uitpakken voor Tata Steel. Eén van hen stelt: ,,Het is weggegooid geld. Als er grote verschillen zijn met de voorgaande rapporten, wordt er ongetwijfeld geroepen dat het niet onafhankelijk is geweest.”

De meeste respondenten geloven dat het onderzoek nodig is, omdat zij met de omwonenden denken dat bewoners van de IJmond meer gezondheidsklachten hebben dan andere Nederlanders en dat deze worden veroorzaakt door de staalindustrie. Wel vindt ongeveer twee derde het gek dat er nu pas alarm wordt geslagen, aangezien er al sinds jaar en dag staalindustrie is in IJmuiden.

Een omwonende reageert: ,,Iedere Heemskerker, Beverwijker, IJmuidenaar en inwoner van Wijk aan Zee kent de typische geur en het zwarte stof. Het is afhankelijk van waar de wind vandaan komt, maar vaak is het overduidelijk aanwezig. Het was jarenlang taboe om er iets over te zeggen, want de belangen waren groot, omdat iedereen daar werkt.” Iemand anders die in de buurt woont, signaleert echter dat er steeds dichter in de buurt van de fabriek woningen zijn gebouwd en dat daar de klachten vandaan komen. ,,Als je ergens gaat wonen, doe je zelf onderzoek.” Iemand anders meent dat de klachten vooral komen van mensen die geen binding hebben met de buurt en niet werken in de staalindustrie.

In een GGD-rapport over longkanker in het gebied rond Tata Steel is de naam van het bedrijf weggegumd. Driekwart van de respondenten trekt hieruit de conclusie dat het bedrijf te veel de hand boven het hoofd wordt gehouden. ,,Het feit dat Tata Steel is geschrapt uit het GGD-rapport, terwijl het aantal kankergevallen rond IJmuiden veel hoger is, is een goede reden om zelf onderzoek te doen. Echter, ik vraag me af of zij genoeg expertise en ingangen hebben om de waarheid boven tafel te krijgen”, stelt een criticus. Overigens vinden de meesten het wel erg als het bedrijf zou vertrekken.

Mocht uit onderzoek blijken dat het bedrijf inderdaad de veroorzaker is van gezondheidsproblemen, dan verwacht slechts een kwart van de deelnemers dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid zal nemen. De meesten echter zien het somber in. ,,Maatregelen om Tata Steel uit IJmuiden ’schoner’ te maken hadden al dertig jaar geleden genomen moeten worden”, klinkt het stellig. Over de vraag of de overheid dan maatregelen zal nemen, zijn de respondenten sterk verdeeld: de ene helft denkt van wel, de andere helft niet.