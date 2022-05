Vrijheid of oorlog, niets is zeker meer

Premium Columns

Zij hebben Zelenski, wij kille regenten

De toespraak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de Tweede Kamer legde de onmacht van Nederland in deze oorlog bloot. We zien de enorme kloof tussen Oekraïne, een land in doodsnood, en Nederland, de beoogde helper die weliswaar vrede kent, maar ook verlamd is door wanbestuur en besluit...