Er lopen behoorlijk wat Israël-haters rond bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

De veroordelende resoluties van de Algemene Vergadering (AV) van de VN gedurende het jaar 2022 kunnen nu, in 2023, op een rij worden gezet. Het waren er zevenentwintig. Zes landen hadden volgens de AV een veroordeling verdiend. Dat waren Noord-Korea, Afghanistan, Myanmar, Syrië, Iran; je hoeft niet lang na te denken om een reden te vinden om deze groep landen te veroordelen. Maar het zijn er vijf. Welk land was nummer zes? Dat was de VS. Die anti-VS-resolutie had te maken met de Amerikaanse boycot van Cuba. Rusland kreeg zes resoluties aan de broek; je kan wel een reden of zes verzinnen voor die veroordelingen. Anders dan in de Veiligheidsraad heeft in de AV geen land een vetorecht, dus Rusland kon deze resoluties niet tegenhouden. We zitten nu op twaalf resoluties en zeven landen. En de rest? Vijftien resoluties richtten zich op één land, dat kennelijk het meest verdorven, meest wrede en meest inhumane land op aarde moet zijn: Israël.